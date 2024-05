La conferenza dei presidenti delle assemblee delle Regioni per la promozione della lettura. Mancuso: «Ottimo segnale»

l’input

«L’ordine del giorno approvato a Torino dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali va nella direzione della promozione e sostegno della lettura». Lo dice Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria e vice coordinatore dell’organismo, che aggiunge: «Il documento riflette l’impegno congiunto dei Consigli regionali per la promozione della cultura e il sostegno alla lettura, valori fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell’Italia. La legge 15 del 2020 è un solido fondamento normativo per il sostegno alla lettura, incoraggiando Comuni e Regioni ad aderire al ‘Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura’, attraverso l’istituzione di “patti locali per la lettura’. L’impegno, inoltre, si estende oltre i confini nazionali, come evidenziato dal programma Europa creativa 2021-2027, che promuove la celebrazione annuale della ‘Giornata degli autori europei’ per incentivare la lettura tra i giovani». Commentando l’ordine del giorno, Mancuso sottolinea: «Riconosciamo il ruolo cruciale delle biblioteche pubbliche, come forze vitali per l’educazione, la cultura, l’inclusione e l’informazione dall’importante Manifesto IFLA/Unesco del 18 luglio 2022. Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide evidenziate dal recente rapporto Istat riguardante la lettura in Italia. È imperativo invertire il trend negativo e promuovere un aumento significativo nella percentuale di coloro che leggono, soprattutto tra i giovani e nelle aree meno sviluppate del Paese».