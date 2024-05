Esondato il Lambro, allagamenti e traffico a Milano

maltempo

MILANO A Milano, dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata.I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell’area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Tra questi anche, intorno alle 9, il soccorso e il recupero con il nucleo sommozzatori di una persona disabile al quartiere Ponte Lambro in via Maria Raneir Rilke. La donna è stata affidata al personale del 118 solo in via precauzionale. Venti gli interventi dei vigili del fuoco in coda. Intenso il traffico in tutta la città. E’ entrata in funzione alle 6 e 30 la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano. I livelli del fiume, spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, «sono aumentati con le piogge della notte». «Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città». Ansa

