Allegri-Vaciago, pace fatta

il caso

TORINO Massimiliano Allegri è tornato alla Continassa. Dopo aver diretto l’allenamento mattutino ed essere passato dalla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Guido Vaciago, il tecnico della Juventus è rientrato nel quartier generale bianconero. In agenda è prevista una riunione con il ds Cristiano Giuntoli e la dirigenza: sarà il faccia a faccia decisivo per capire quale sarà il futuro dell’allenatore toscano. In caso di addio, oltre all’ipotesi di promuovere Montero dall’Under 19, c’è la possibilità di proseguire con Landucci, storico vice di Allegri, e il suo attuale staff. Intanto, tra Massimiliano Allegri e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago “l’incresciosa situazione è risolta”. I due lo spiegano con una dichiarazione congiunta all’ANSA. “Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al ‘botta e risposta’ mediatico tra loro intercorso ieri, l’allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l’incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato”.

L’antefatto

L’altro ieri il direttore di Tuttosport Guido Vaciago aveva raccontato di minacce ricevute dal tecnico bianconero dopo la finale di Coppa Italia Juve – Atalanta. “Direttore di m…! Sì, tu direttore di m…. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società – le frasi del tecnico riportate dal giornalista – a un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: ‘Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso”. E se la Juve si è immediatamente scusata con il giornalista e con l’editore di Tuttosport, la versione di Allegri è stata diversa: il suo avvocato Paolo Rodella all’Ansa, “nega integralmente e precisa che si è trattato di un acceso alterco verbale col direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi loro si sono vicendevolmente insultati ad alta voce”. Versione che Vaciago aveva contestato con una controreplica: “Non si è trattato di un alterco, ma di un monologo di Allegri che mi ha chiamato mentre ero a circa venti metri di distanza, e facevo una telefonata privata: si è, quindi, rivolto a me con la frase: ‘Metti giù il telefono, direttore di merda’. Ha proseguito con tutte le frasi riportate nella mia ricostruzione, compresa la minaccia di venirmi “a prendere” e di “staccarmi le orecchie”. Mi ha preso con forza il polso destro, strattonandolo più volte. Ho testimoni” In questo caos, i giocatori hanno provato a festeggiare sui social la vittoria della quindicesima coppa Italia nella storia della Juve. Ora a quanto sembra si è ristabilità la pace.

