Il megastore di vini e cibo che mette in vetrina la Calabria

400 tipi di vini e 3000 etichette con l’obiettivo di arrivare entro due anni a 7 mila. A ciò bisogna aggiungere il cibo con oltre 40 mila articoli sugli scaffali tra vegetali, pesce fresco e surgelato, carni da tutto il mondo e tanto altro in una spazio innovativo da un punto di vista tecnologico di quasi diecimila metri quadri totali – solo mille dedicati all’enoteca. Tutto questo è in Calabria, precisamente a Gizzeria in provincia di Catanzaro. A evidenziarlo è il quotidiano La Repubblica che sottolinea come «la Calabria dell’enogastronomia bussa alle porte del mondo con l’inaugurazione, venerdì 17 maggio (oggi, ndr), di uno spazio espositivo enorme, che rappresenta la più grande mostra (con vendita anche diretta) di prodotti calabresi di sempre». «Deus ex machina e frontman allo stesso tempo – continua Repubblica – Michele Ruperto, giovane wine expert e imprenditore fra i più attivi nel panorama nazionale. Miglior sommelier Ais di Calabria 2022, si è distinto per la creazione di un brand di e-commerce di successo, “Calabria Gourmet”, attraverso il quale ha portato all’attenzione nazionale ma anche internazionale, il meglio dei prodotti regionali, dalla ‘nduja alla liquirizia, dal bergamotto ai dolci, sempre con focus speciale sul vino. E proprio il vino resta il core business del nuovo store, prodotto principe che ha ispirato il nome dell’hub, “Divino Wine Caveau”, e che sarà protagonista non solo nelle vendite, ma anche in momenti culturali e dedicati alla formazione organizzati all’interno dello stesso spazio espositivo».

Ruperto: «Oggi è un grande giorno»

«Oggi – ha scritto poche ore fa su facebook Ruperto – è un grande giorno, un sogno che si realizza! Apriamo le porte alla più grande esposizione di vini calabresi mai vista prima, tutti vini da me selezionati, con oltre 400 referenze esposte e disponibili. Non solo, quindi, la più grande vetrina online, ma anche offline, in un ambiente unico nel suo genere, una palestra enologica di mille metri quadri su due piani che conterrà oltre 3.000 etichette da tutto il globo. Un Grazie di vero cuore a tutte le cantine e le aziende di Calabria che hanno risposto “presente” alla nostra chiamata, siete stati assai gentili e disponibili, oltre 30 scarichi in 72 ore… ricambierò con tanta dedizione verso le vostre creature come ho sempre fatto, con la promessa che con questo nuovo missile vi porterò ancora più lontano! Sognate sempre in grande, non smettete mai di farlo, e non smettete mai di sperare al meglio, anche quando tutto sembra perduto! Venite a trovarci, vi aspetta un mondo meraviglioso: ecommerce, eventi, masterclass, formazione, punto vendita e tanto altro!! Gizzeria, via delle palme 52».



Nell’impresa Ruperto è affiancato da un pool di imprenditori a cui ha venduto anche il suo Calabria Gourmet, di cui resta però direttore. «Dopo anni di lavoro, impegno e sacrificio – spiega a Repubblica – mi sento approdato in serie A, il progetto è appena nato e l’obiettivo è quello di farlo crescere nei prossimi due anni, raddoppiando le etichette di vini e intensificando gli eventi, la formazione, le consulenze – dice Ruperto al Gusto – Questo è un hub incredibile, ho fatto la scelta giusta a scommettere su questa iniziativa ambiziosa che per me rappresenta una sfida per poter crescere: parto da una grande base, e ora ho l’opportunità di portare Calabria Gourmet dove, da solo, non sarei mai riuscito: ho al mio fianco grandi investitori e una bella squadra su cui contare. E a beneficiarne è la gente: da noi il cliente ha una scelta infinita, dal cespo di insalata alla cappa per la cucina, oltre alle migliaia di vini e cibi». Sono centinaia, i produttori enogastronomici che hanno aderito al progetto. L’enoteca tsarà inaugurata l’8 giugno. Sempre a Repubblica la wine expert calabrese Rosella Ruggiero, avvocata, sommelier e organizzatrice di eventi del vino con la sua associazione Saturnalia, afferma che «la Calabria finalmente ha una vetrina tutta sua che le permetterà di essere apprezzata nelle sue specialità in Italia e a livello internazionale grazie ai visitatori che qui potranno arrivare da tutto il mondo C’è stata un’ampia risposta da parte dei produttori che così hanno dimostrato di voler e saper lavorare in squadra».

