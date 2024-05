Pnrr Salute, passi avanti della Regione Calabria: ecco la “fotografia” ad aprile

il report

CATANZARO Passi avanti della Regione Calabria per quanto riguarda il Pnrr Missione 6, quello relativo alla salute. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio, relativo ad aprile, alla voce “Case della Comunità” è stato realizzato tutto il programmato (61 progetti approvati con 33 contratti stipulati), alla voce “Centrali operative territoriali” realizzato tutto il programmato (21 progetti approvati e 21 contratti stipulati), per le interconnessioni aziendali 5 contratti stipulati su 5 interventi, quanto alla voce “Ospedale di comunità” venti i progetti approvati con 10 contratti stipulati. Undici i progetti approvati per quanto riguarda l’ammodernamento del parco tecnologico Dea di primo e secondo livello.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato