Minasi: invece di offendere chi lavora per la Calabria Calenda parli di cosa non ha fatto lui

la polemica

REGGIO CALABRIA «Carlo Calenda dalla Calabria pensa a buttare fango su Matteo Salvini, anziché occuparsi di tutti i suoi errori e di ciò che non è stato in grado di fare da Ministro e nei suoi passati incarichi di governo. Parla di un territorio e di cose che non conosce e che strumentalizza pensando inutilmente di poter risicare così qualche voto in più. Pensi piuttosto alla sua inconsistenza politica». La Senatrice della Lega Tilde Minasi risponde così alle critiche espresse da Carlo Calenda in un incontro elettorale a Vibo Valentia. «Il Ministro Salvini, a cui Calenda riserva parole gravissime – afferma Minasi – sta dimostrando con i fatti di lavorare con estrema attenzione per il Sud e la Calabria. Il Ponte sarà solo il completamento di una visione, in cui il nostro territorio diventa centrale, e il collegamento che consentirà di avvicinare Sicilia e Calabria all’Europa, naturalmente una volta completati gli altri interventi urgenti sulle altre Infrastrutture fondamentali, quali le strade e le ferrovie, su cui stiamo lavorando altrettanto intensamente, con finanziamenti e progetti già avviati. Non ultimo, quello sulla SS 106 Jonica da 3 miliardi. Calenda, dunque – continua la Senatrice – offende chi lavora per questo territorio. Perché non parla, piuttosto, del suo programma e di cosa di cosa hanno fatto lui e i suoi uomini per la Calabria? Evidentemente – conclude Minasi – non c’è molto da dire su questi argomenti»-

