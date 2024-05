Turismo, la Regione Calabria punta sul traino e sull’impatto mediatico dei grandi eventi

la strategia

CATANZARO Ammonta a 2,4 milioni la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico per il finanziamento di “Eventi e Manifestazioni di Grande Interesse Turistico” emanato dalla Regione Calabria.: l’avviso è stato approvato con un decreto del 17 maggio dal Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità” della Regione Calabria, attraverso il settore “Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici, Spettacoli e Grandi Eventi, Marketing Territoriale”. L’avviso è destinato al finanziamento di eventi che – spiega il Dipartimento – «siano capaci di veicolare con efficacia l’immagine della Calabria, delle sue bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei suoi prodotti turistici. Gli eventi devono caratterizzarsi per l’unicità, l’irripetibilità, la prospettiva attrattiva, la movimentazione di risorse e partnership, l’impatto mediatico e, al contempo, devono incentivare la sponsorizzazione da parte dei privati». Inoltre – si specifica – che «l’avviso, in continuità con le azioni messe in atto dalla Giunta regionale, si propone di contribuire a: promuovere l’immagine regionale e il brand Calabria; ampliare e innovare l’offerta regionale con un portafoglio di iniziative rivolte a diversi target di turisti/visitatori; sostenere l’apertura internazionale del sistema turistico regionale; promuovere eventi in grado di generare impatti sia sul versante dell’attrazione turistica che di tipo socio-economico e culturale». I termini di presentazione sono a decorrere dalle ore 12:00 del 20 maggio fino alle ore 12:00 del 7 luglio 2024. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con l’avviso è pari complessivamente a 2,4 milioni: 2 milioni per gli “Eventi turistici di pregio” (sono quelli «in grado di rilanciare l’immagine della destinazione turistica e generare impatti sul sistema turistico regionale che si caratterizzano per elementi di unicità ed autorevolezza nel panorama nazionale e/o internazionale») e 400mila per gli “Eventi e manifestazioni innovative e sperimentali”.

