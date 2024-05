L’Agenzia delle Entrate annuncia l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità

lavoro

ROMA Agenzia delle Entrate ha aperto la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario gestionale, da destinare ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Svolge attività complesse, per il loro elevato contenuto specialistico, nell’ambito dei processi relativi alla gestione delle risorse umane. Gestisce le attività di rilevazione del fabbisogno formativo; gestisce e progetta le attività di selezione e di sviluppo professionale anche attraverso l’impiego di strumenti di assessment center e development center; cura i sistemi e i processi di valutazione del personale. La data di chiusura delle candidature è 14 giugno 2024.

