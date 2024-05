Tragedia a San Lucido, anziano cade dal balcone e muore all’ex Onpi

il caso

SAN LUCIDO Tragedia nella casa di riporto per anziani a San Lucido dove, a causa di una caduta accidentale, è morto un anziano ospite.

Si tratta dell’80enne Antonio Calzetta che – come riporta Gazzetta del Sud – era ospite della ex Onpi da tempo. Con ogni probabilità si sarebbe sporto troppo dal balcone fino a precipitare, ma la dinamica non è del tutto chiara, sebbene non attribuibile terzi, così come è emerso dopo la ricostruzione dell’accaduto da parte dei carabinieri della Stazione di San Lucido afferenti alla Compagnia di Paola.