I fiori di Confagricoltura per i pazienti oncologici del Gemelli

solidarietà

ROMA In occasione della XXIII “Giornata Nazionale del Sollievo”, domenica 26 maggio, Confagricoltura anche quest’anno donerà un fiore e un segnalibro ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Grazie al contributo dei florovivaisti di Confagricoltura Latina verranno infatti offerte 2.000 rose ai pazienti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola: un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza dell’Organizzazione agricola a chi sta vivendo un momento difficile. La Giornata del Sollievo, istituita con iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del prof. Umberto Veronesi nel 2001, è promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti” per promuovere e testimoniare, attraverso un’adeguata informazione e iniziative di sensibilizzazione e solidarietà su tutto il territorio italiano, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale. Confagricoltura è lieta di dare il suo contributo a un’iniziativa che dà attenzione a chi soffre, dentro e fuori gli ospedali. Proprio per dare sollievo, non solo ai malati, ma anche ai loro familiari, il Centro di Ascolto della Fondazione Gigi Ghirotti da oltre vent’anni ha attivato un servizio telefonico gratuito che offre sostegno psicologico.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato