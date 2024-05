Ponte sullo Stretto, «l’obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024»

il commento

ROMA «Il mestiere del ministro delle infrastrutture è fare opere pubbliche». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. «Noi – ha aggiunto – finanziamo opere pubbliche che servono al Paese. Solo in Italia si riesce a fare polemiche su un ponte. E’ un ponte che serve a milioni di italiani e che toglierà centomila tonnellate di Co2. Prevediamo centomila posti di lavoro. In Sicilia e Calabria c’è il record di disoccupazione e una infrastruttura come il ponte è una anche una grande operazione antimafia. Il mio obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024».