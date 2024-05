Decreto “Salva-Casa”, Calabretta: pragmatismo e visione del ministro Salvini

l’intervento

CATANZARO «Semplificazione e ragionevolezza sono le due parole chiave che rappresentano il decreto Salva Casa. Una misura arrivata a destinazione grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini». Ecco il commento di Cataldo Calabretta, sub commissario regionale della Lega. «E in Calabria sono tanti – ha detto l’avvocato Calabretta – quelli che potranno finalmente risolvere quei piccoli problemi di natura urbanistica sui propri immobili. Finalmente ha prevalso il buon senso e il pragmatismo di una politica attenta ai bisogni dei cittadini e delle imprese. La politica della Lega e del segretario Matteo Salvini si muove in questa direzione». «A piccoli passi – ha aggiunto Calabretta – stiamo riformando questo Paese. Iniziando da provvedimenti come questo. Per poi passare alle grandi opere come il Ponte sullo Stretto. Il decreto Salva-Casa consentirà a tante imprese di generare ricchezza e lavoro. E tutti sappiamo quanto questo settore sia trainante per l’intera economia del nostro Paese, figuriamoci per quella calabrese».

