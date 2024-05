Fico a Vibo Valentia: «Dal governo Meloni attacco scientifico al Sud»

l’intervento

VIBO VALENTIA «Nel parlamento europeo, i rappresentanti italiani devono, laddove possono, fare squadra perché quelli degli altri Paesi lo fanno per contare maggiormente». Lo ha detto l’ex presidente della Camera Roberto Fico a Vibo Valentia per partecipare ad un’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. «Noi dobbiamo iniziare a comprendere – ha aggiunto Fico – che bisogna riuscire a costruire un’Europa che sia molto più politica possa essere un faro per la costruzione di un’alternativa alle potenze che regolano anche la geografia mondiale. Quindi un’Europa forte che riesca a fare una politica estera comune che potrà portare ad avere maggior peso a livello internazionale. Se c’è una competizione e non una cooperazione raggiungere obiettivi forti che siano della pace, economici, del lavoro diventano più difficili». «Non mi sarei mai aspettato da questo Governo – ha detto ancora Fico – un attacco scientifico contro il Sud, a partire dalla prima legge di bilancio con la quale è stato abolito il reddito di cittadinanza, marginalizzando le fasce deboli». «Il primo maggio – ha aggiunto Fico – il governo approva un decreto che precarizza il lavoro quando noi, invece, quando noi con il decreto dignità che tutelava tutto il Paese con un occhio chiaramente al meridione viste le difficoltà occupazionali. Fanno la Zes unica che così com’è è inservibile. E quindi ogni giorno c’è un attacco al Sud, quindi: o il Sud si ribella al governo Meloni o sarà ulteriormente tagliato dal resto del Paese».

