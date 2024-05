Precipita in un dirupo, salvato 38enne a Morano Calabro

Il fatto

MORANO CALABRO Si è reso necessario l’intervento del Soccorso alpino e speleologico Calabria per soccorrere un 38enne finito in fondo ad un burrone. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Morano Calabro, quando l’uomo – mentre percorreva in sella alla sua moto la Strada Provinciale 241 Ex Ss 19 delle Calabrie – ha perso il controllo del mezzo ed è finito dopo un volo di circa 25 metri in fondo al precipizio.



I tecnici della Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria, sono intervenuti procedendo al recupero del 38enne in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castrovillari e consegnandolo all’ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri e l’elisoccorso. L’uomo avrebbe riportato la frattura ad una gamba.