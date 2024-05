Classifica qualità della vita dei giovani, Reggio agli ultimi posti

i dati

È Gorizia la provincia dove vivono meglio i giovani. È quanto emerso dal report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani tra i 18 e i 25 anni. L’edizione di quest’anno presenta nuovi indicatori per ogni gruppo generazionale. Per i giovani, sono stati aggiunti i tassi di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e l’imprenditorialità under 35. A garantire maggiore benessere ai giovani è Gorizia, seguita da Ravenna, già vincitrice nel 2023, e Forlì-Cesena. Come nelle edizioni precedenti, l’indagine per fasce di età evidenzia performance medie o basse delle grandi aree metropolitane. Per quanto riguarda il benessere dei giovani, infatti, registrano risultati negativi: ad eccezione di Bologna (14° posto) e Firenze (33ª), le grandi città italiane si posizionano tutte dalla metà classifica in poi, con Milano al 45° posto, in ascesa rispetto al 2022. Bari, Catania, Napoli, Palermo e Roma (98ª) ottengono i punteggi peggiori. Nelle ultime 5 posizioni troviamo Reggio Calabria, precisamente al 104esimo posto. Al 100esimo posto si piazza Cosenza, mentre Catanzaro e Crotone si trovano rispettivamente all’87esimo e al 77esimo. Ottimo risultato per Vibo Valentia che si piazza al 26esimo posto.