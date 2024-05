Interdizioni annullate per “Ecologia Oggi” e le società dei fratelli Guarascio

la decisione

Il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia ha annullato l’ordinanza con cui il gip aveva disposto la misura interdittiva per le società “Eco Call”, “Ecologia Oggi” e “4EL”. L’annullamento disposto dal tribunale, avendo effetto immediato, ha fatto venir meno tutti i presupposti che avevano allertato ed allarmato alcuni enti pubblici con cui le società interessate avevano un rapporto contrattuale di servizi, come nel caso di Reggio Calabria.

Le società dei Guarascio, infatti, avevano vinto tutte le rispettive gare bandite per la prestazione del servizio dello smaltimento dei rifiuti e la misura avrebbe messo in discussione i rapporti tra le società e gli Enti pubblici, con ricadute negative per i Guarascio e gli Enti stessi, e una sostanziale “paralisi” delle attività. L’annullamento totale della misura, dunque, consente la prosecuzione fisiologica delle attività senza alcun vincolo limitante il rapporto con gli enti pubblici.

Le società sono state difese dagli avvocati Francesco Gambardella, Carlo Sassi, Giovanni Vecchio e Simona La Falce.