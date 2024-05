Nuovi assetti in Giunta, Occhiuto frena gli alleati: «Non è il momento di fare certe valutazioni»

il dibattito politico

CATANZARO «Il tempo della campagna elettorale non è il tempo sereno che ci vuole per fare valutazioni». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, leader di Forza Italia, a margine di un incontro in Cittadella, con riferimento alle sollecitazioni di alcuni partiti alleati, da Fratelli d’Italia alla Lega soprattutto, per una rivisitazione degli assetti in Giunta dopo le Europee. «Io – ha rilevato Occhiuto – ho un rapporto splendido con i partiti della mia coalizione. sia con i livelli regionali che con i livelli nazionali. Ho un ottimo rapporto con gli assessori di tutti i partiti che sostengono la mia coalizione. Sanno che per quanto mi riguarda più cose fanno, meglio è. Se ci sarà la possibilità di far fare a ciascuno di loro più cose, sarò contento di realizzare questa possibilità, anche per alleggerirmi di deleghe, però il tempo della campagna elettorale non è il tempo sereno che ci vuole per fare valutazioni che – lo ricordo – devono essere nell’interesse della Calabria, dei calabresi e della costruzione di un sistema amministrativo finalmente efficiente in una regione che non ha mai avuto efficienza nel sistema amministrativo». (a. cant.)

