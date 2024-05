Fondi per la sanità, Fitto in Calabria: «Nessuna polemica con Occhiuto, lavoriamo bene insieme»

la visita

CATANZARO «Nessuna polemica con il governatore Occhiuto, lavoriamo bene». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Raffaele Fitto, partecipando a Catanzaro a un’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia, con riferimento alle polemiche delle scorse settimane sui fondi per l’edilizia sanitaria con il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il tema del Pnrr

Al centro dell’attenzione anche le polemiche su presunti tagli ai Comuni per la spending review: «Sarebbe opportuno – ha esordito Fitto – ripristinare un po’ la realtà. Queste polemiche ci sono state alcuni mesi fa, perché questo contributo alla spending review che danno anche i Comuni è stato deciso con la legge di stabilità dello scorso dicembre, quindi non è un fatto nuovo. Il fatto che si discuta di questo durante la campagna elettorale a distanza di cinque mesi è singolare. Quindi questa è la premessa. Poi c’è una questione di merito. Si è fatta una gran polemica sul taglio alla spesa sociale. La lettura del testo della legge finanziaria, appunto, della legge di stabilità, ci indica in modo molto chiaro che è esclusa la spesa sociale. Quindi tutto quello che voi avete ascoltato, letto nei giorni scorsi, i tagli agli asili, la spesa sociale, è tutto falso: c’è una polemica costruita inutilmente per fare propaganda durante la campagna elettorale. Poi c’è un tema che è quello di come individuare i criteri per avviare questa fase di spending review anche per i Comuni che è il tema di confronto che il governo ha messo in campo e che sicuramente vedrà nei prossimi giorni con i Comuni, le Province un confronto di merito. Ripeto, è un fatto noto, è come se noi parlassimo di una cosa accaduta un anno fa, ne abbiamo già parlato e ne discutiamo oggi. La domanda è: perché oggi noi discutiamo di questo? Perché – ha dichiarato Fitto – c’è un decreto che individua i criteri e su quello ci confrontiamo, ma il tema della scelta è già stato fatto. E’ una polemica veramente costruita d’arte per la campagna elettorale. obiettivamente adesso anche basta».

I fondi della sanità

Con riferimento alla vicenda che nei mesi scorsi l’ha visto entrare in attrito con il presidente della Regione Occhiuto e con altri governatori su presunti tagli alle risorse per l’edilizia sanitaria, Fitto ha specificato: «Non c’è polemica, con il presidente Occhiuto lavoro e lavoriamo bene. Il presidente Occhiuto ha sollevato, come tutte le altre Regioni, un problema sulla base di un criterio che riguardava quello che aveva fatto anche il precedente governo. Il precedente governo ha preso i progetti dell’articolo 20 e li ha messi nel Pnrr, questo ha fatto. Noi abbiamo preso questi progetti e abbiamo tolto il Pnrr e rimesso l’articolo 20, perché evidentemente non rispettavano i tempi del Pnrr, solo questo, quindi non c’è una polemica. Poiché – ha aggiunto il ministro Fitto – con quelle risorse si sarebbe potuto volere fare altro, per carità, intanto verifichiamo qual è lo stato dell’arte e l’avanzamento dei progetti sulle risorse esistenti e cerchiamo di spendere quello che è l’elemento più importante, quindi non ci sono polemiche col presidente Occhiuto, c’è un lavoro positivo e comune». (a. c.)