Maxirissa nella notte, 60 coinvolti e tre feriti gravi

il fatto

Una rissa feroce è scoppiata questa notte in piazza Garibaldi a Cantù, la piazza principale della cittadina comasca: almeno sessanta i partecipanti, di cui due feriti in modo gravissimo e un terzo in condizioni meno preoccupanti. Il tutto è accaduto intorno alle 3. Le persone coinvolte erano in un locale e sono uscite in piazza ed è qui che è scoppiata la rissa, con bottiglie usate come armi e anche il lancio di transenne. Sul posto sono arrivate cinque pattuglie dei carabinieri e intanto le ambulanze. Un 44enne è stato portato fra l’altro con gravi lesioni alla milza all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato operato, uno di 33 anni è stato ricoverato al San Gerardo di Monza dove si trova in coma farmacologico e un terzo, di 29 anni, è stato portato da alcuni amici in ospedale a Cantù e poi, nonostante le ferite, ha firmato per essere dimesso. I carabinieri, in collaborazione con la polizia locale, stanno visionando le immagini delle telecamere che hanno ripreso la scena e ascoltando i testimoni. Fra i coinvolti a questa rissa, la terza con feriti a bottigliate nell’ultimo mese, ci sarebbero esponenti di baby gang locali.

Tre ragazzini fermati

Tre ragazzini sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso per la maxirissa scoppiata questa notte a Cantù, in cui due uomini sono stati feriti in modo gravissimo e si trovano ora ricoverati in prognosi riservata mentre un terzo, accoltellato, invece, nonostante le ferite, ha firmato per uscire dall’ospedale. I ragazzi, di 14, 16 e 17 anni avrebbero partecipato alla rissa tenendo fermi e dando calci agli aggrediti mentre un altro uomo, maggiorenne, li feriva col coltello. L’uomo è stato identificato e ora i carabinieri lo stanno cercando.