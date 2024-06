Cosenza, domani a Palazzo dei Bruzi l’incontro con i piccoli “ambasciatori delle Nazioni Unite”

l’iniziativa

COSENZA Il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, accoglierà domani, martedì 4 giugno, alle ore 10,00, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, i piccoli “Ambasciatori delle Nazioni unite”. Si tratta di alcuni studenti delle scuole del Liceo Scientifico “Fermi”, del Liceo “Telesio” e dell’istituto ITAS-ITC di Rossano che, accompagnati dalla professoressa Rosanna Garofalo, riceveranno gli attestati di partecipazione ad una grandissima esperienza che hanno portato a termine nelle scorse settimane: un viaggio negli Stati Uniti dopo un corso di formazione che hanno svolto in Italia. Un programma interessante quello svolto dagli studenti ambasciatori delle Nazioni Unite nell’Italian Diplomatic Academy. Quest’ultima è un’Accademia Italiana per la formazione e gli alti studi internazionali. Durante il corso si sono occupati di diversi ambiti tematici: dalla geopolitica alla storia contemporanea, dal diritto internazionale al sistema delle Nazioni Unite, di public speaking e strategie di negoziazione, e di altre tematiche inerenti le relazioni internazionali. Un percorso che si è concluso a New York con una simulazione del funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite, “Future we Want Modern United Nations”, durante la quale gli studenti cosentini hanno svolto 60 ore pratiche per un soggiorno di otto giorni. Martedì 4 giugno,a Palazzo dei Bruzi, la giornata delle emozioni con la consegna degli attestati e le testimonianze su cosa si prova ad essere piccoli grandi “Ambasciatori delle Nazioni Unite”. Oltre al Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca all’incontro di domani a Palazzo dei Bruzi parteciperà la delegata alla Cultura del Sindaco Franz Caruso, Antonietta Cozza.