Gli studenti dell’Istituto Tecnico di Serra San Bruno in visita al cantiere “Superamento Colle dello Scornari” – VIDEO

il sopralluogo

VAZZANO Gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri ‘L. Einaudi’ di Serra San Bruno, hanno visitato oggi, il cantiere Anas Lotto “Superamento Colle dello Scornari” nel territorio comunale di Vazzano in provincia di Vibo Valentia, nell’ambito dei lavori di completamento della Trasversale delle Serre, affidati al Commissario Straordinario Francesco Caporaso. Al sopralluogo hanno partecipato alcuni studenti del terzo, quarto e quinto anno e tre docenti, accompagnati da tecnici di Anas, il Responsabile Nuove Opere Struttura Territoriale Calabria Silvio Canalella, dal Direttore dei Lavori Tamara Gatto, dalla Direzione Tecnica dell’impresa appaltatrice, oltre che dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Gli studenti hanno vissuto l’esperienza di un cantiere stradale di grandi dimensioni, ed hanno potuto constatare da vicino le lavorazioni in corso di esecuzione, prendendo visione sul campo di tutte le singole fasi lavorative e degli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Particolare interesse hanno suscitato le lavorazioni in corso di realizzazione della galleria artificiale (che avrà una lunghezza di circa 370 m) in particolare, la realizzazione delle paratie di sostegno e dei cordoli dei pali della galleria.

I dettagli del progetto spiegati agli studenti

I Tecnici Anas hanno illustrato nei dettagli il progetto ed hanno spiegato l’importanza della sicurezza dei lavoratori, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alle norme comportamentali da rispettare nelle varie fasi delle lavorazioni, regole fondamentali di prevenzione e formazione che hanno l’obiettivo di prevenire incidenti. Allo stato attuale, risultano in fase di realizzazione gli interventi attinenti ai lotti “Superamento del colle Scornari” e “Superamento cimitero di Vazzano” per un importo complessivo di oltre 40 milioni di euro, a cui si aggiunge l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del lotto Vazzano-Vallelonga, già oggetto di consegna all’impresa aggiudicataria, che prevede un investimento di 262,7 milioni di euro. Relativamente ai restanti due lotti, Gagliato-Soverato (investimento complessivo 183,20 milioni di euro) e Bretella per Petrizzi (investimento complessivo 35,05 milioni di euro), sono in corso le procedure di affidamento che, nelle previsioni, saranno concluse entro il terzo trimestre del 2024.