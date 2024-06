Nuovo ospedale di Cosenza, via libera al quadro finanziario dello studio di fattibilità

il decreto

CATANZARO Un altro step nel percorso per la realizzazione del nuovo ospedale e la Cittadella della Salute di Cosenza. Con un decreto dipartimentale la Regione Calabria ha approvato il quadro economico relativo ai “Servizi tecnici per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali”, per una spesa prevista in 136mila euro. Contestualmente, relativamente a questo servizio è stato nominato anche il direttore dell’esecuzione del contratto (l’ingegnere Ferdinando Verre, dipendente regionale) così come è stata definita la struttura di supporto al Rup. Passaggi e adempimenti burocratici ma che comunque testimoniano di un iter che ha iniziato a procedere. Nel decreto del Dipartimento Salute della Regione, che prevede una spesa complessiva di 150mila euro, si ricorda la premessa su cui si basa il progetto di realizzazione del nuovo spedale di Cosenza, specificandosi che le criticità derivanti dalle attuali condizioni dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, Hub regionale con Dea di II livello, richiede l’adozione di urgenti provvedimenti, al fine di garantire in condizioni di sicurezza un adeguato diritto di accesso ai cittadini, nonché un’offerta sanitaria ispirata a criteri di appropriatezza organizzativa e funzionale, obiettivi perseguibili attraverso lo sviluppo di un progetto finalizzato alla realizzazione di un nuovo ospedale, si ricorda altresì che la regione nel marzo 2022, nell’ambito degli interventi prioritari di edilizia sanitaria, ha proposto la candidatura di vari interventi tra cui il nuovo ospedale di Cosenza, progetto ritenuto valutabile con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022, per un importo complessivo di 349 milioni (il protocollo di intesa tra Regione e Cassa Depositi e Prestiti è stato sottoscritto a marzo 2023). Il documento di fattibilità sarà realizzato dalla Cooprogetti Scarl, che – per come anticipato dal Corriere della Calabria – si è aggiudicata la gara lo scorso 12 febbraio (il 10 maggio la firma del contratto con la Regione). Il progetto del nuovo ospedale di Cosenza da mesi è al centro del dibattito e dello scontro politico, con il Comune che ha sempre privilegiato il sito di Vaglio Lise avversato invece dalla Regione, e con l’ultimo orientamento che invece privilegia l’Unical. (c. a.)

