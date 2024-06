Europee, Giorgia Meloni a Rtl: «Un risultato clamoroso»

il commento

ROMA «Il risultato delle elezioni Europee non era affatto scontato, penso sia un risultato clamoroso. E’ molto importante politicamente e anche commovente personalmente. Penso sia chiaro come in Europa tutti i partiti di governo, in una fase così difficile, abbiano sofferto. L’Italia va totalmente in controtendenza con il risultato di Fdi che cresce in modo significativo, ma per quel che riguarda la maggioranza tutti i partiti crescono». Così la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5.