Allievi agenti di polizia, in 187 prestano giuramento alla Scuola Campagna di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA Questa mattina si è svolta, contestualmente in 11 Scuole della Polizia di Stato, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 2.339 Agenti in prova del 225° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. Presso la Scuola “Andrea Campagna” di Vibo Valentia hanno prestato Giuramento ben 187 nuovi poliziotti alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, del Questore Rodolfo Ruperti, di S.E. il Vescovo di Mileto – Tropea e Nicotera Attilio Nostro e delle altre cariche istituzionali della provincia, civili e militari. Il Direttore della Scuola Pasquale Ciocca, nella sua allocuzione di prologo alla formula del giuramento, ha ringraziato tutti gli ospiti presenti, ricordando ai nuovi assunti i più alti valori morali che devono contraddistinguere la futura attività di tutore dei diritti di tutti i cittadini. La cerimonia è proseguita con la premiazione di tre agenti in prova che si sono contraddistinti particolarmente nel rendimento durate il percorso formativo durato sei mesi. Successivamente in video collegamento con la Scuola di Peschiera del Garda sono stati ascoltati i discorsi tenuti nella circostanza dal Capo della Polizia Vittorio Pisani e dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La cerimonia si è conclusa con gli onori resi al Prefetto di Vibo Valentia, con l’uscita dei gonfaloni e labari delle associazioni presenti e con il lancio del berretto dei nuovi poliziotti, certamente emozionati per una ricorrenza che non dimenticheranno.

