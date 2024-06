Lavoratori Sacal in protesta, indetto un nuovo sciopero di 24 ore

la nota

Il 26 marzo il Sata Orsa Trasporti ha dichiarato l’apertura della prima fase delle procedure amministrative di raffreddamento. Dopo non aver ricevuto alcuna convocazione o comunicazione, segnala il sindacato, né da parte della Sacal Spa né dalla Sacal GH Spa «è stata aperta anche la seconda fase delle procedure amministrative di raffreddamento» loo scorso 10 aprile, alla quale ha fatto seguito la convocazione in Prefettura. Dopo l’esito negativo dell’incontro il sindacato ha portato avanti una prima protesta con sciopero indetto per il 28 maggio.

Indetto un secondo sciopero

Il sindacato, in una nota, ribadisce le sue rivendicazioni: «Il rispetto delle norme di legge e la corretta interpretazione tutti gli istituti contrattuali in essere; la partecipazione del Sata Orsa Trasporti alla contrattazione di secondo livello; la salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori, per i quali viene richiesta una maggiore attenzione relativamente ai temi riguardanti la sicurezza sul lavoro, e la corretta distribuzione dei D.P.I.; il rispetto dei tempi di conciliazione vita lavoro, e l’emanazione dei turni individuali di lavoro secondo le tempistiche necessarie, e certamente non con cadenza settimanale. Inoltre, gli stessi dovranno essere esposti in modo trasparente, occultando, nel rispetto della privacy, soltanto i dati sensibili; la trasformazione dei contratti, da part time a full time, riguardante il personale in forza presso gli aeroporti di Lamezia T., Crotone e Reggio Calabria, secondo valutazioni preventive, necessarie e non discriminatorie, nel rispetto di criteri che dovranno seguire inderogabilmente il principio della trasparenza; il necessario inserimento di tutti i lavoratori stagionali presenti nelle graduatorie vigenti, per sopperire all’effettivo fabbisogno di personale, e altresì la formulazione di graduatorie interessanti anche gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria (ad oggi esclusi), visti gli eccessivi sovraccarichi di lavoro e la promiscuità dei ruoli generatisi; l’aggiornamento del regolamento aziendale emanato nel corso del 2023, in conformità alle leggi vigenti ed agli istituti contrattuali in essere, come da esplicita richiesta delle OO.SS. secondo il verbale del 06 luglio 2023». Proprio per tali motivi, il sindacato proclama una seconda azione di sciopero di 24 ore per il prossimo 5 luglio dalle ore 00:00 fino alle 24, interessante tutto il personale in forza alla Sacal Spa e della Sacal GH Spa operante presso i tre aeroporti calabresi ossia, quelli di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.