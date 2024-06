Processo Bergamini, per la sentenza bisognerà attendere l’autunno

la decisione

COSENZA Tutto rinviato in autunno. Quando ormai, dopo oltre due anni e mezzo di udienze (60 in tutto) e 35 anni di attesa, il processo Bergamini sulla morte di Denis, ex calciatore del Cosenza calcio avvenuta il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, sembrava giunto al suo epilogo con la sentenza fissata per fino luglio (l’unica imputata per omicidio volontario in concorso con ignoti, è Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini), ecco il nuovo cambio di programma: requisitoria del pm Luca Primicerio, discussioni e arringhe degli avvocati di parte e, appunto, sentenza del processo in corso a Cosenza in Corte d’Assise, si terranno tra fine settembre e inizio ottobre. La decisione è stata presa dalla presidente della Corte Paola Lucente a seguito dell’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria dei penalisti, a livello nazionale, per i giorni 10, 11 e 12 luglio. Senza l’astensione, la requisitoria di Primicerio si sarebbe tenuta a partire dall’8 luglio, con sentenza fissata per il 19 o 24 luglio.

Ecco il nuovo programma

Secondo il nuovo programma formulato da Lucente, la requisitoria del pubblico ministero di terrà nei giorni 19 e 20 settembre, mentre il 23 e 24 settembre verrà dato spazio alle discussioni degli avvocati della famiglia Bergamini Fabio Anselmo, Silvia Galeone e Alessandra Pisa. Le arringhe degli avvocati della difesa Angelo Pugliese, Rossana Cribari e Pasquale Marzocchi si terranno invece nei giorni 26 e 30 settembre. Per il primo ottobre prevista la camera di consiglio dei giudici con successiva sentenza di primo grado. (f.veltri@corrierecal.it)