A CHIARE LETTERE | La vertenza call center tra chi ci mette la faccia e chi si nasconde – VIDEO

LAMEZIA TERME La vertenza dell’Abramo Customer Care, con il futuro incerto per mille lavoratori calabresi, al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «In questa vicenda – si evidenzia “A Chiare Lettere” – stanno facendo la loro parte il presidente della Regione Occhiuto, che rischia di vedersi esplodere tra le mani una bomba sociale, e i sindacati. Inesistenti invece i partiti e i parlamentari calabresi, di ogni colore politico. Negativi la Tim, che come tutte le società pubbliche dà l’impressione di scendere in Calabria, spremerla e poi lasciarla al proprio destino, e la parte governativa. E con l’autonomia differenziata tutto è destinato a diventare ancora più difficile».

