Il calabrese don Tonino Ammirati portavoce dei vescovi europei

chiesa

ISOLA CAPO RIZZUTO Don Antonio Ammirati, prete originario di Isola Capo Rizzuto, è stato nominato Segretario Generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) durante l’Assemblea Plenaria dell’organismo europeo di Belgrado. Per “don Tonino”, come affettuosamente è conosciuto, si tratta di una conferma: il ruolo gli era stato assegnato già nel 2019 al termine dell’assemblea generale dei vescovi europei svoltasi a Poznan, in Polonia. Don Ammirati occuperà questo ruolo per i prossimi cinque anni. Don Ammirati (nella foto al centro), nato a Isola Capo Rizzuto, il 19 maggio 1974, è stato ordinato sacerdote il 17 aprile 1999 per l’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Già segretario generale della curia diocesana, è regista, pubblicista e autore televisivo. Dal 2002 al 2014 ha lavorato presso l’Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, in particolare nella gestione del settore televisivo e come regista della trasmissione della messa domenicale su RaiUno. È stato consulente del TG1 per le dirette delle celebrazioni papali e consulente del programma Rai “A Sua Immagine”. Ha lavorato nella cooperazione internazionale come coordinatore del Servizio Interventi caritativi a favore del Terzo mondo della Cei. È membro del Cda della Fondazione Comunicazione e Cultura della Cei, e segretario del Cda della Fondazione Ente dello Spettacolo. È consulente editoriale, autore e regista dell’emittente cattolica Tv2000 per la quale segue anche gli eventi presieduti dal Papa, in collaborazione con Vatican Media.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato