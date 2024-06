«Vestita come una cameriera di Catanzaro». L’attacco di Feltri a Salis fa infuriare Fiorita: «Lo porteremo in tribunale»

lo scontro

«La Salis vestita come una cameriera di Catanzaro, proprio la cosa più bassa che si possa immaginare». Così Vittorio Feltri nel corso di un suo intervento ha attaccato la neo europarlamentare. Un commento che non è affatto piaciuto a Nicola Fiorita, il sindaco di Catanzaro che ha annunciato che ricorrerà a vie legali. «Vittorio Feltri il vero volto della Padania. Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata. Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso – ha rimarcato il primo cittadino – alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani».