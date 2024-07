Maria Grazia Calandrone vince il premio letterario “Mario La Cava”. Emozioni e cultura a Bovalino – VIDEO

l’evento

BOVALINO Una serata all’insegna delle emozioni e della cultura che ha visto il trionfo di “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, è questa l’opera vincitrice della VII edizione del Premio Letterario “Mario La Cava”, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino, in collaborazione con il Caffè Letterario “Mario La Cava”. A decretarne la vittoria una giuria composta da scrittori e critici letterari: Mimmo Gangemi, Raffaele Nigro, Gabriele Pedullà, Mirella Serri e Domenico Calabria. Ad aggiudicarsi invece il premio assegnato dal gruppo di appassionati lettori del Caffè è stato Dario Ferrari con “La ricreazione è finita” (E/O). Nella terna finalista anche Sacha Naspini con “Villa del seminario” (E/O). Come già annunciato, il Premio “La Melagrana” è andato a Salvatore Silvano Nigro, filologo, critico letterario, docente nelle più importanti università del mondo, autore di saggi tradotti in varie lingue.

La consegna del Premio “La Melagrana” a Salvatore Silvano Nigro

L’evento ha visto la partecipazione di Luigi Franco, direttore editoriale della Rubbettino, intervenuto per l’omaggio a Rocco Carbone, e in collegamento il giornalista e scrittore Tommaso Labate. Le letture sono state curate da Giulia Palmisano, Rossella Scherl e Maria Antonella Gozzi.

Calandrone: «Orgogliosa di ricevere un premio in nome di La Cava»

L’opera vincitrice edita da Einaudi è un romanzo emozionante in cui l’autrice ripercorre la tragica storia dei suoi genitori con una scrittura incisiva e coinvolgente. Tanta l’emozione espressa da Maria Grazia Calandrone: «Sono emozionata, commossa, riconoscente e felice di questo premio. Tra l’altro ho un legame recentissimo con la Calabria e ho conosciuto la storia e la scrittura di Mario La Cava. Sono orgogliosa, oltre a tutto il resto, di aver ricevuto un premio a nome suo». Soddisfazione anche nelle parole di Dario Ferrari, la cui opera ha conquistato il cuore dei lettori: «E’ una grande soddisfazione, non me l’aspettavo, è bello sentire il calore delle persone che leggono».

Altissimo il livello di tutte e dieci le opere quest’anno in concorso. «Siamo molto soddisfatti – ha spiegato al Corriere della Calabria il presidente del Caffè Letterario Domenico Calabria – della qualità del premio che ogni anno si rinnova sempre di più. Quest’anno poi il premio speciale è stato assegnato a Salvatore Silvano Nigro, un grande della letteratura italiana». «E’ bellissimo – ha detto il sindaco Vincenzo Maesano – portare avanti il nome di Mario La Cava, l’autore che rappresenta la nostra Bovalino soprattutto nel senso di appartenenza, il che è molto importante da seguire soprattutto per le nuove generazioni».

Il servizio:

