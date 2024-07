Food box personalizzate, la nuova frontiera del pacco assistenziale

l’iniziativa

ROCCA IMPERIALE C’è un modo diverso di offrire sussidio, che supera l’idea assistenziale e guarda alle reali necessità delle persone. Il metodo, che restituisce prima di tutto dignità, è stato pensato e realizzato con il progetto ‘Nutriamo la Speranza’: pacchi alimentari personalizzati in base alle esigenze nutrizionali. L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nell’ambito del contest “Casa del Noi”. Le attività del progetto si svolgono nella sede dell’associazione e vedono la partecipazione della biologa nutrizionista, Francesca Germano. La dottoressa Germano effettua visite nutrizionali per stilare piani alimentari personalizzati per ciascuna famiglia assistita. Questi piani sono utilizzati per comporre le “Food Box”, pacchi alimentari equilibrati e adeguati alle specifiche esigenze nutrizionali di ogni famiglia.

«Nutriamo la Speranza – ha dichiarato il Governatore della Misericordia di Rocca Imperiale, Domenico Acinapura – nasce dalla consapevolezza che la semplice distribuzione di pacchi alimentari non è sufficiente per rispondere adeguatamente alle esigenze di chi necessita di sostegno. Con l’aumento delle intolleranze, allergie e patologie legate al cibo, il rischio è di fornire alimenti inadatti, che possono aggravare le condizioni di salute degli assistiti».

L’obiettivo principale di “Nutriamo la Speranza” è migliorare non solo l’accesso al cibo, ma anche la qualità dell’alimentazione e il benessere complessivo delle persone assistite. La personalizzazione delle Food Box, in base alle indicazioni della nutrizionista, garantisce che ogni persona beneficiaria del progetto riceva alimenti idonei alle proprie necessità, contribuendo così a una maggiore consapevolezza alimentare e a un miglioramento delle condizioni di salute. «È essenziale partire dalla consapevolezza dell’esigenza di ognuno per costruire il percorso che porterà a raggiungere obiettivi importanti in termini di miglioramento della qualità della vita – ha sottolineato Germano – la povertà culturale va di pari passo con la cattiva alimentazione, poiché spesso non permette di comprendere l’importanza di un’alimentazione sana. Non si tratta solo di fornire cibo, ma di garantire una corretta educazione alimentare». La Misericordia di Rocca Imperiale è presente da oltre 30 anni sul territorio e lavora a fianco delle istituzioni per dare risposte alle esigenze del territorio.





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato