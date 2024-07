“Dulbecco” di Catanzaro, delibera del commissario: ufficiale il nuovo atto aziendale

sanità

CATANZARO Il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, Simona Carbone, ha approvato la delibera con cui viene adottato l’atto aziendale dell’Aou nata dalla fusione tra il Policlinico universitario Mater Domini e l’ospedale Pugliese Ciaccio: l’atto aziendale – che si può consultare al termine dell’articolo – dunque diventa ufficiale. Sul documento, adottato d’ intesa con il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, nelle scorse settimane si erano registrate numerose polemiche e anche le dimissioni di alcuni componenti della Scuola di Medicina, dimissioni però poi rientrate. Nell’atto aziendale ci prevedono per la “Dulbecco” sette dipartimenti a direzione ospedaliera (quelli assistenziali, i Da) e sette a direzione universitaria (quelli di assistenza integrata, i Dai). In fase di prima applicazione le strutture complesse ospedaliere sono 89 e 13 tecnico-amministrative, mentre le strutture semplici 107 ospedaliere e 17 quelle tecnico-amministrative. L’atto aziendale comunque diventerà operativo solo dopo l’approvazione da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto, commissario della sanità calabrese. (c. a.)

