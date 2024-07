«Le aree interne al centro del dibattito politico nel Paese»

IL CONTRIBUTO

“Dobbiamo mettere la questione delle aree interne al centro del dibattito politico nel Paese”. Quando, ieri, nel corso della riunione della Direzionale nazionale, la segretaria nazionale del Partito, Elly Schlein, al minuto 32, ha pronunciato queste parole, dentro una riflessione compiuta e complessiva sulla urgenza di “andare verso” le aree interne per rompere marginalizzazioni, assicurare servizi e diritti incomprimibili quali la Sanità pubblica e territoriale, i trasporti, l’istruzione e di preparare, nei prossimi mesi, anche un vero e proprio “attraversamento dei luoghi” delle aree interne del Paese, ho compreso che la scelta coraggiosa, inedita che abbiamo assunto celebrando la prima Conferenza regionale programmatica a Soveria Mannelli, il 19 e 20 aprile scorso, con la motivazione forte, anch’essa coraggiosa ed inedita, della difesa e per lo sviluppo “aree interne” come paradigma della crisi della nostra Regione ma anche delle sue enormi potenzialità se incoraggiate con forza e determinazione da scelte politiche pubbliche virtuose e chiare, era lungimirante e ci poneva su un crinale che, oggi, è scelta strategica del Partito Democratico dentro una visione nazionale ed un impegno preciso e fortemente avvertito. In questi mesi ci siamo battuti, con la positiva collaborazione del Gruppo del Consiglio regionale della Calabria, per fare chiarezza sullo stato di avanzamento della spesa della S.N.A.I., sulla mancata realizzazione delle piazzole per l’elisoccorso, per gli interventi di telemedicina ed in preparazione della Conferenza regionale programmatica siamo andati sui territori, penso alle iniziative a Mongiana, Arena, Limbadi per “ascoltare” bisogni ed aspettative. A Soveria Mannelli abbiamo annunciato, ad esito dell’intenso lavoro preparatorio e di quanto emerso, nel corso dei lavori della stessa Conferenza programmatica, al “tavolo” specifico sulle aree interne, l’indizione degli “Stati Generali delle aree interne della Calabria”. Da ieri, la nostra battaglia ha un nuovo senso. Riconfermato. Più forte

* Responsabile Aree Interne PD Calabria