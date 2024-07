Migranti, nuovo sbarco al porto di Roccella: soccorse circa 80 persone

il salvataggio

ROCCELLA JONICA Nuovo sbarco a Roccella Jonica, il primo dal tragico naufragio del 17 giugno. Circa 80 migranti sono approdati stamattina al Porto delle Grazie, soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto della Croce Rossa, della Protezione Civile e di Medici Senza Frontiere. I migranti, per lo più di origine irachena e iraniana, sono stati tratti in salvato durante la mattinata da una vedette della Guardia Costiera. Tra i profughi pure una decina di donne e 12 minori. Prima di essere soccorsi, trasferiti su una delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Jonica e condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale della Locride, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata al largo della costa ionica della Calabria a circa 80 miglia di distanza dalla riva. La barca a vela con a bordo i profughi, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell’ordine dopo lo sbarco a Roccella, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Con lo sbarco di oggi è salito a dieci il numero degli arrivi negli ultimi due mesi nel porto di Roccella Jonica per un totale di circa 600 migranti.

