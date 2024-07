Colpo a Cosa Nostra: 7 arresti

l’operazione

Sette arresti da parte della guardia di finanza a Sciacca, in provincia di Agrigento. Colpita la famiglia mafiosa locale. In azione il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e la Compagnia di Sciacca, che hanno eseguito due misure cautelari emesse dal gip del tribunale locale, su richiesta della Dda di Palermo. Cinque indagati sono finiti in carcere, due ai domiciliari. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare Cosa nostra, scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti. Per l’esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati oltre cento finanzieri, che stanno inoltre effettuando perquisizioni in diverse province siciliane e nel Molise, presso abitazioni e sedi societarie nella disponibilità di 22 indagati.

I nomi:

Il gip di Palermo, Fabio Pilato, ha disposto gli arresti in carcere per: Domenico Friscia, di Sciacca, 61 anni, indagato per associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico mafioso; Domenico Maniscalco, 59 anni, di Sciacca, indagato per associazione di tipo mafioso, usura aggravata, estorsione aggravata, illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata, traffico illecito di rifiuti; Giuseppe Marciante, 37 anni, di Agrigento, indagato per associazione di tipo mafioso e corruzione aggravata; Michele Russo 45 anni di Sciacca (AG) , indagato per associazione di tipo mafioso; Maurizio Costa, 64 anni di Agrigento, indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Ai domiciliari sono finiti i saccensi Rosario Catanzaro, 55 anni, e Vittorio Di Natale, 49 anni, indagati per scambio elettorale politico mafioso. (ANSA)