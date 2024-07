Cosenza, sfuma Caligara? C’è il sorpasso del Sassuolo

calcio serie b

COSENZA Il Cosenza rischia di farsi soffiare Fabrizio Caligara. Quando sembrava tutto definito per il passaggio in rossoblù del centrocampista dell’Ascoli, ecco spuntare il Sassuolo di mister Fabio Grosso a intralciare la trattativa. Dalle notizie provenienti da Ascoli, Caligara sembrerebbe essersi convinto a sposare il progetto indubbiamente più ambizioso della compagine neroverde, disposta a spendere circa 500 mila euro per accaparrarsi il calciatore, in scadenza di contratto con l’Ascoli nel giugno 2025. Se dovesse sfuamare, come ssembra, questa trattativa, il Cosenza sarebbe costretto a ripiegare su un altro calciatore in grado di sostituire il partente Giacomo Calò, passato la scorsa settimana al Cesena. (redazione@corrierecal.it)

