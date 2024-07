Furti di acqua ed energia elettrica, 4 persone denunciate nel Crotonese

i controlli

CROTONE Nei giorni scorsi, a Melissa, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno svolto serrati controlli finalizzati alla repressione dei furti di acqua ed energia elettrica. In particolare, due persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per aver realizzato allacci abusivi alla rete idrica al fine di alimentare fondi agricoli personali, vigneti e uliveti, mentre un altro soggetto è stato denunciato per aver alimentato abusivamente l’impianto idrico del proprio allevamento di bovini. Per quanto attiene, invece, ai furti di energia elettrica, un soggetto è stato denunciato per aver realizzato un allaccio abusivo al fine di sottrarre energia per alimentare due appartamenti di sua proprietà, in due piani diversi di una stessa palazzina. In tutti i casi, è stata accertata la presenza di bypass alle reti di erogazione – rimossi dai Carabinieri – che hanno permesso, fino ad ora, agli abusivi fruitori di non pagare i corrispettivi.

