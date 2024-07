Omicidio Molè, pestato in carcere il presunto killer

l’epiosodio

Un raid punitivo all’interno del carcere romano di Regina Coeli. Vittima Marco Casamatta, il 41 enne arrestato il 2 luglio scorso dai carabinieri e detenuto in regime di massima sicurezza con l’accusa di essere l’esecutore materiale dell’omicidio di Cristiano Molè, ucciso nel gennaio scorso nella zona del Corviale. Il detenuto è stato massacrato di botte martedì scorso ed ora è ricoverato in ospedale con fratture e ferite gravi. Della vicenda scrive Il Messaggero. Su quanto avvenuto hanno avviato una indagine anche i pm della Dda di piazzale Clodio. Non è escluso che il violento pestaggio sia legato ad una possibile collaborazione da parte di Casamatta con gli inquirenti.