Eolico, Sinistra Italiana: «Netta frattura tra chi decide e le comunità»

la vicenda

«Sinistra Italiana, ancora una volta, ritiene importante evidenziare come in Calabria emerga una frattura netta fra chi decide e chi, successivamente, è costretto ad accettare. La democrazia partecipativa diviene troppo spesso un vulnus, anziché uno strumento funzionale alla guida dei processi di sviluppo e di crescita per il territorio».

Lo afferma la segreteria regionale di SI in un documento. «Si sta registrando, – continua una nota – nell’ultimo periodo, una accelerazione sulle rinnovabili, quale fonte su cui puntare per rendere il nostro sistema energetico libero da carbone, petrolio e gas, causa dei cambiamenti climatici. Ma è evidente che il tema è come integrarle al meglio nel paesaggio, in particolare in un Paese, come l’Italia, ricco di risorse culturali e ambientali. Su scala nazionale, il territorio calabrese, – fa rilevare SI -con 440 impianti eolici, di cui il 70% è nelle province di Crotone e Catanzaro, contribuisce per il 7% alla produzione di energie rinnovabili (il 10% in termini di potenza installata) e di fatto potrebbe raggiungere l’autosufficienza energetica: produce più energia di quella che consuma, ma non riceve alcuna compensazione per ridurre i costi energetici dei cittadini. La questione dei parchi eolici in Calabria è, tuttavia, un argomento controverso. È necessario gestirlo tenendo in considerazione l’ambiente e le ricadute sull’industria del turismo».

Sinistra Italiana, «pur condividendo lo sviluppo delle energie rinnovabili, ritiene fondamentale sollecitare un percorso di confronto tra le figure istituzionali e tutti gli stakeholders, al fine di ottenere una valutazione oggettiva sui parchi eolici che dovrebbero sorgere nel territorio calabrese, ricadenti in prossimità del Parco Nazionale della Sila e lungo la costa Jonica – Golfo di Squillace. Tenuto conto, tra l’altro, dell’aumento delle richieste di concessioni per nuove strutture (con 157 progetti in corso di valutazione e 12 già approvati), abbiamo bisogno di capire quale sviluppo energetico si vuole favorire in Calabria e che paesaggio si vuole proporre. Chiediamo, dunque, – si legge nel documento – al Presidente della Giunta Regionale di avviare degli incontri alla presenza di rappresentanti istituzionali e di esperti del settore, in maniera da confrontarsi sulle specifiche tematiche. Il paesaggio è un bene prezioso e va custodito. Si vuole, di certo, continuare a scommettere su un modello di generazione energetica pulito, ma è necessario – conclude SI – puntare su una pianificazione accurata per mitigare l’impatto ambientale, valorizzare i territori e le risorse presenti ed è imprescindibile, per farlo, il coinvolgimento delle comunità locali».