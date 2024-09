Pronto Soccorso di Cosenza, il primario si insedia: «Un nuovo tempo per la sanità pubblica»

sanità

COSENZA Dopo l’addio del dottore Urso, il nuovo primario del Pronto Soccorso Rocco Di Leo è pronto a prendere servizio in reparto. «Ho firmato il contratto di Direttore dell’Emergenza Urgenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza, in un progetto di rilancio e consolidamento. Policoro mi ha dato tanto e io credo di aver restituito altrettanto. Prenderò servizio nell’ospedale di Cosenza consapevole della sfida che mi aspetta, ma attratto dal processo di trasformazione in corso, che inaugura un nuovo tempo per la sanità pubblica».