Segreteria provinciale Pd Cosenza, Vitaro: «Tanti i temi su cui lavorare»

il commento

COSENZA «Ringrazio Vittorio Pecoraro per avermi scelta come membro di questa nuova segreteria Provinciale. La decisione di costruire una segreteria fatta di giovani personalità politiche esprime a pieno la volontà della Segretaria Shlein di aprire le porte a nuove voci che hanno voglia di dare un nuovo impulso al partito.

Tanti sono i temi su cui lavorare, primi tra tutti i 5 punti del programma Italia individuati primari per il paese e la regione: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politica industriale per la conversione ecologica, diritti sociali e civili. In un periodo storico così complicato, è importante creare un’alternativa politica in grado di avvicinare gli animi e di riportare l’elettorato di sinistra a riconoscersi in quei valori che hanno costruito la democrazia e non solo il nostro partito. La missione sarà quella di tornare a fare politica con le persone e per le persone, affinché ritorni ad essere uno strumento di miglioramento sociale e individuale per il benessere collettivo. Un compito arduo e difficile, ma necessario da attuare. Auguro a tutta la Segreteria un buon inizio

Che sia il primo passo di un lungo e soddisfacente percorso insieme». Lo scrive, in una nota, Roberta Vitaro neo componente della segreteria provinciale del Pd di Cosenza.