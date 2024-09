Vibo, Battistini guiderà l’Asp fino alla nomina della nuova Commissione

la decisione

VIBO VALENTIA A seguito del provvedimento di scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, adottato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, questa mattina ha avuto luogo un incontro tra il commissario straordinario dell’Asp, Antonio Battistini, ed il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco. Il prefetto ha illustrato al commissario dell’Asp i contenuti del provvedimento, che non indica la necessità di una procedura di urgenza. In tale contesto si è quindi deciso di dare mandato all’attuale commissario straordinario di proseguire nella gestione ordinaria dell’Azienda per dare continuità all’erogazione dei servizi sanitari e fronteggiare le diverse situazioni urgenti senza ricadute per i cittadini. Questa situazione si protrarrà fino all’effettivo passaggio di consegne alla Commissione indicata dal Ministero degli Interni, previsto per la prossima settimana.

