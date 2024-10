Cosenza, un ko in casa con il Sudtirol che complica i piani salvezza

calcio serie b

COSENZA Tre punti di platino per il Sudtirol, un ko che complica invece i piani salvezza del Cosenza, protagonista della peggiore prestazione stagionale. Eppure il Cosenza era partito bene, guadagnando tre angoli in altrettanti minuti e costringendo il portiere Poluzzi alla parata difficile su tiro di Ricciardi. Poi al 7′ la doccia fredda con Rover che accompagnato nella sua azione proprio da Ricciardi entra in area e di sinistro batte Micai. I silani accusano il colpo, non producono gioco e solo una volta con Kourfalidis si rendono insidiosi e alla fine del primo tempo restano in dieci per il rosso a Kurtic. La ripresa inizia con mezz’ora di ritardo per problemi di collegamento tra Var e arbitro già emersi in avvio di gara. Il Cosenza con l’uomo in più prova ad accelerare, ma il Sudtirol con cinismo e freddezza punisce ancora una volta il Cosenza: alla mezz’ora fa centro il nuovo entrato Zedadka. E al “Marulla” cala il silenzio.

Il tabellino

COSENZA (3-5-2)

Micai 6; Venturi 5.5 (13′ st Ciervo 6), Camporese 5.5, Caporale 5.5; Ricciardi 5.5, Kourfalidis 5 (13′ st Mazzocchi 5.5), Charlys 5.5 (23′ st Mauri 5), D’Orazio 5.5 (23′ st Rizzo Pinna 5), Florenzi 5.5 (32′ st Zilli sv); Fumagalli 5.5, Strizzolo 5.5. In panchina: Vettorel, Cimino, Sankoh, Dalle Mura, Kouan, Ricci, Hristov. Allenatore: Alvini 5.5

SUDTIROL (3-4-2-1)

Poluzzi 6; Kofler 6, Ceppitelli 6, Giorgini 6; Molina 6, Arrigoni 6, Kurtic 5, Rover 6 (28′ st Zedazka 6.5); Tait 6 (28′ st El Kaouakibi 5), Casiraghi 6.5 (1′ st Praszelik 6); Odogwu 6.5 (28′ st Merkaj 5). In panchina: Drago, Tschoell, Martini, Crespi, Davi F., Rottensteiner, Pietrangeli Vimercati. Allenatore: Valente 7

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6

RETI: 7′ pt Rover, 30′ st Zedadka

NOTE: giornata con cielo sereno, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 6771. Espulso al 47′ pt Kurtic per proteste. Ammoniti: Venturi, Giorgini, Charlys. Angoli: 8 a 0 per il Cosenza. Recupero: 4′ e 4′.