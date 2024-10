Israele commemora il 7 ottobre, sventato un attacco da Gaza

L’ATTACCO DI HAMAS

ROMA Israele commemora oggi il primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas nello Stato ebraico, il più mortale nella storia del paese, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza. Per tutto il giorno sono previste commemorazioni e raduni in tutto il paese per commemorare l’attacco, mentre l’esercito ha dichiarato che sta colpendo obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Il presidente Isaac Herzog ha iniziato la sua giornata con un momento di silenzio alle 06:29 del mattino, momento in cui è iniziato l’attacco, al Kibbutz Reim, il sito del festival musicale Nova attaccato da centinaia di terroristi, dove sono state uccise almeno 370 persone. Le famiglie delle vittime hanno partecipano alla commemorazione, molte delle quali in lacrime, mentre Herzog ha incontrato la folla. Centinaia di persone si sono anche radunate con le famiglie degli ostaggi fuori dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, ribadendo la richiesta di un accordo per riportare i loro casi a casa.

Idf bombarda Gaza: «Sventato attacco con razzi per 7/10»

Hamas aveva pianificato di lanciare un più ampio sbarramento di razzi contro Israele questa mattina, e i suoi piani sono stati sventati: lo ha affermato l’Idf – citata dal Times of Israel – sottolineando di aver «sventato una minaccia immediata, in seguito ai primi preparativi e all’identificazione di un’intenzione da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas di sparare contro Israele». I jet israeliani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza pochi istanti prima delle 6:30, secondo l’Idf. Hamas è riuscita a lanciare solo quattro razzi, tre dei quali sono stati intercettati e il quarto è atterrato in un’area aperta.

Centinaia davanti a casa di Netanyahu, «liberare gli ostaggi»

Centinaia di persone si sono radunate alle 6:29 (ora israeliana) fuori dalla casa del premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme per commemorare l’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, chiedendo un accordo per la liberazione degli ostaggi e per il cessate il fuoco. Lo riporta Haaretz aggiungendo che la polizia ha impedito alla folla di avanzare lungo la strada.

