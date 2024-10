Baker Hughes, Stasi contrattacca: «L’assenza di Occhiuto ha causato questo stallo»

la polemica

CORIGLIANO ROSSANO «Occhiuto, insieme ad Agostinelli, è tra i pochi ad avere ben poco da dire in questa vicenda, essendo totalmente immobile da quasi un anno, nonostante i ripetuti appelli a formare un tavolo istituzionale che garantisse le migliori condizioni dell’investimento, e queste condizioni riguardavano soprattutto la Regione Calabria». Lo ha detto il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. «Ho letto, come prevedibile, tante dichiarazioni in queste ore rispetto alla vicenda Baker Hughes, per lo più legittime, gran parte delle quali però ignorano dei dati di fatto: nessun comune “legale” – ha proseguito Stasi – avrebbe potuto dare la conformità urbanistica in assenza di Prp; per la stessa ragione l’ente non poteva non rilevare l’assenza di conferenza dei servizi e peraltro, per non ostacolare investimenti, non è stata chiesta alcuna sospensiva. L’autorizzazione è stata emanata il 27 febbraio 2024. A prescindere dal merito della vicenda, inviterei a maggiore cautela nell’accusare una qualsiasi amministrazione che, senza essersi mai espressa negativamente, ha richiesto il rispetto delle procedure e della trasparenza, per altro coerentemente a quanto affermato in campagna elettorale. Ho letto però con maggiore stupore le dichiarazioni di Occhiuto, il quale oltre a renderci edotti della sua agenda, sostiene di “aver fatto di tutto per attrarre investimenti”. L’ennesimo racconto – ha sostenuto il sindaco di Corigliano Rossano – capovolto della realtà. Occhiuto, insieme ad Agostinelli, è tra i pochi ad avere ben poco da dire in questa vicenda, essendo totalmente immobile da quasi un anno, nonostante i ripetuti appelli a formare un tavolo istituzionale che garantisse le migliori condizioni dell’investimento, e queste condizioni riguardavano soprattutto la Regione Calabria. Non solo: è rimasto totalmente immobile anche quando c’era da ottenere che la Autorità di Sistema convocasse semplicemente una nuova conferenza dei servizi che superasse la colossale lacuna della procedura. E ancora non ha mai detto una parola sulla possibilità di spostare anche parzialmente l’investimento, nonostante questa fosse la posizione anche della sua “longa manus” in campagna elettorale. Ed infine – ha concluso Stasi – aveva assunto l’impegno, di fronte ai segretari regionali del sindacato, di convocare un tavolo per concretizzare l’opera della banchina crocieristica, che non ha mai convocato. Crediamo che il presidente della Regione, finita la campagna elettorale, avrebbe dovuto fare il presidente della Regione, non il vice presidente del partito. Personalmente continuo ad essere disponibile ad un tavolo istituzionale con l’Azienda che abbia l’obiettivo di trovare soluzioni condivise che garantiscano la massima ricaduta degli investimenti e salvaguardino lo sviluppo futuro del Porto, ovviamente nel rispetto delle procedure e con una pianificazione portuale che tuteli lo sviluppo crocieristico, il diporto e la nostra marineria. Ad essere stati indisponibili finora sono stati altri».

