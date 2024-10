Crotone, conferito a Sergio Cammariere il “Pitagora d’Oro”

il riconoscimento

CROTONE Nel corso della cerimonia che si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Consiliare è stato conferito a Sergio Cammariere il “Pitagora d’Oro”, massima onorificenza cittadina prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle civiche benemerenze. Onorificenza deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del sindaco Voce, con apposito provvedimento.

Il “Pitagora d’Oro” è la più alta onorificenza cittadina concessa dal Comune di Crotone la cui cerimonia di conferimento si tiene il 9 ottobre in occasione della festività patronale di S. Dionigi. Viene concessa a crotonesi che con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, della comunicazione, delle arti, dell’industria, del lavoro o con iniziative di carattere sociale o filantropico abbiano esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo.

Il riconoscimento è stato istituito lo scorso anno ed assegnato per la prima volta al maestro orafo Gerardo Sacco, questa sera presente in sala in un simbolico passaggio di testimone con Sergio Cammariere.

«Senza dubbio – riporta una nota dell’amministrazione comunale – con l’istituzione del “Pitagora d’Oro” la città sta saldando un debito di riconoscenza verso i suoi figli migliori che hanno portato alto il nome di Crotone ovunque. E’ il caso del maestro Sacco ed oggi di Sergio Cammariere.

Cammariere che, tra l’altro inaugurerà la stagione del nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” con due concerti questa sera e domani e che hanno registrato il sold out, è uno dei cantautori più affermati a livello nazionale ed internazionale». Come ha evidenziato il sindaco Voce nel suo intervento, dalla vita privata e professionale di Sergio, che lo stesso cantautore ha raccontato nella sua biografia “Libero nell’aria”, scaturiscono il grande amore per la musica e il suo senso di appartenenza per Crotone. Due passioni inscindibili tra loro che hanno caratterizzato tutto il suo percorso personale ed artistico.

«Sergio Cammariere è uno dei più apprezzati, talentuosi, sensibili artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Siamo orgogliosi, tutta la comunità crotonese è orgogliosa di questo suo grandissimo artista» ha detto il sindaco.

Poi il ricordo dell’artista e dell’uomo tracciato dal vice sindaco Cretella e dall’assessore Giovanni Greco

Nel corso della cerimonia alla quale hanno partecipato il prefetto Franca Ferraro, autorità civili e militari, la giunta e i consiglieri comunali, tanti amici del cantautore e numerosi cittadini, a Sergio Cammariere è stata conferita la pergamena che riporta le motivazioni dell’onorificenza: «Per essersi distinto per la sua creatività, il suo innato talento ed allo stesso tempo per il senso di appartenenza alla città, ricevendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale e portando la sua arte ed il nome di Crotone in tutto il mondo»ed inoltre “Il Pitagora d’Oro”, opera conio unico realizzata dal maestro Franco Nicotera.

«Sono davvero onorato di ricevere questa onorificenza. Questo riconoscimento rappresenta una tappa significativa nel mio percorso di artista. Grazie di cuore per avere riconosciuto il mio impegno, i miei sforzi, la mia dedizione. Questo premio non solo riconosce il mio lavoro, ma afferma anche l’importanza dell’arte nella nostra comunità. Oggi è una giornata da incorniciare, un momento speciale e fonte di ispirazione per continuare a creare musica con ancora più passione» ha detto Sergio Cammariere.

Il nuovo teatro comunale

Come detto dal sindaco Voce, Cammariere stasera si esibirà nel nuovo teatro comunale, inaugurato lo scorso 7 ottobre alla presenza di tantissimi cittadini crotonesi. Il nuovo teatro di Crotone parte da un progetto realizzato e diretto da “Politecnica building fo humans”, in Ati con un gruppo di professionisti. Il progetto generale, nelle sue linee guida principali, ha previsto di ristrutturare il fabbricato storico, che un tempo ospitava l’ospedale cittadino, preservandone i corpi di fabbrica più antichi e sottoponendoli ad interventi di restauro, rivolti cioè a conservare la parte storicamente più importante della struttura e ad assicurarne le funzionalità derivanti dalla nuova destinazione d’uso mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso. Nelle adiacenze della piazza alberata di via Tedeschi, é stata realizzata la torre scenica comprensiva di due palcoscenici: uno in affaccio sulla platea ricavata nel cortile colonnato del fabbricato esistente e l’altro rivolto alla piazza, recuperata per lo svolgimento di spettacoli all’aperto.

Il teatro sostanzialmente si sviluppa su tre livelli: al piano interrato sono collocati i camerini ed i servizi di supporto alla torre scenica, al piano terreno il foyer, la platea ed il palcoscenico ed al primo livello sono presenti ulteriori camerini, la galleria ed i locali didattici con i laboratori a disposizione della scuola artistica.

La platea e la soprastante galleria consentono l’utilizzo di 554 posti a sedere e sono state ricavate all’interno dell’antico cortile porticato dopo averlo coperto con una struttura leggera rivestita in rame e successivamente controsoffittata con idonei pannelli sagomati in funzione acustica.

Il foyer ed altri servizi sono stati ricavati nella parte più antica del fabbricato, quella prospiciente a via Poggioreale, a loro volta completati dalla realizzazione di Fabbrica della Creatività.





