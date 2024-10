Aeroporto Lamezia, Piccioni: «Silenzio assordante di Mascaro, ma i numeri preoccupano» – VIDEO

il video

LAMEZIA TERME «Di fronte al silenzio assordante e l’amministrazione Mascaro sul fronte Sacal, abbiamo deciso di organizzare un dibattito pubblico per informare i cittadini sulle tante questioni che, in questo momento, sono sul tavolo. A partire dalla diminuzione dei passeggeri». Lo ha detto il consigliere comunale di Lamezia Terme, Rosario Piccioni, in una dichiarazione rilasciata al Corriere della Calabria.

Piccioni punta l’attenzione sui dati, quelli diffusi da Assaeroporti che «sono davvero impietosi», osserva. «Lamezia perde ben 12.000 passeggeri nell’agosto 2024 rispetto a quello del 2023, 150.000 in meno rispetto ai primi otto mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023». Nel suo intervento il consigliere lametino parla della questione dello spostamento della base Canadair. «Si parla di una dislocazione da Lamezia a Crotone, sarebbe devastante per il nostro territorio sia in termini di presidio di sicurezza, ma anche per l’indotto economico che gira intorno alla base Canadair. E poi non c’è traccia dei lavori di costruzione della nuova aerostazione, nonostante i proclami trionfalistici di Occhiuto e del contratto CIS-Volare». In ultimo, Piccioni sottolinea: «C’è una diminuzione nella programmazione dei voli che riteniamo assolutamente inaccettabile e che sta provocando effetti devastanti sugli operatori commerciali dell’aeroporto. Per non parlare della questione del nuovo Cda e dell’aumento di capitale». Tutti temi che saranno affrontati questa sera nel corso dell’evento “Perché Lamezia non decolla?” in Piazza Mazzini, a partire dalle 18.30.

Il video: