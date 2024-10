Inaugurata a Saxa Rubra la nuova sede Unirai Figec Cisal

l’evento

ROMA Unirai Figec Cisal, il nuovo sindacato interno dei giornalisti e di tutti i dipendenti Rai, ha inaugurato oggi una sede nella stanza 209 del secondo piano della Palazzina G2 di Saxa Rubra a Roma.

Presenti numerosi colleghi, dopo la benedizione dei presenti e dei locali, da parte di don Giuseppe Falabella, cappellano di Santa Chiara, che ha sottolineato «la fondamentale importanza di operare per il bene comune», Elisabetta Abbate e Sara Verta, vicesegretaria e tesoriere di Unirai, hanno tagliato il nastro e la torta festeggiando questa nuova significativa tappa del dipartimento che la Figec Cisal, presente oggi con il segretario generale Carlo Parisi e il fiduciario di Roma e del Lazio, Pierluigi Roesler Franz, ha istituito il 16 dicembre 2023 «per offrire anche in Rai una casa a quanti non si riconoscono nel pensiero unico e credono in un sindacato nuovo che è garanzia di libertà e pluralismo, quindi di democrazia». Una nuova tappa, insomma, del percorso che il 19 aprile scorso, nella Sala Orsello di Viale Mazzini, ha segnato la fine del monopolio sindacale anche nel Servizio Pubblico con la sottoscrizione del Protocollo Rai – Unirai Figec Cisal che ha sancito il riconoscimento ufficiale del dipartimento Unirai Figec Cisal, guidato dal segretario Francesco Palese, come sindacato significativamente rappresentativo sul territorio nazionale dei giornalisti nell’azienda concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia.

Protocollo sottoscritto dalla delegazione di UniRai Figec Cisal con la Rai, rappresentata dall’allora amministratore delegato Roberto Sergio (oggi direttore generale) e dal direttore generale Giampaolo Rossi (oggi amministratore delegato), alla presenza dei dirigenti delle relazioni sindacali e dell’ufficio del personale.

Oggi il Direttivo di Unirai ha accolto i numerosi colleghi delle testate e dei programmi delle reti, intervenuti alla cerimonia, evidenziando il valore di un’altra giornata storica per Unirai Figec Cisal che da oggi, a Saxa Rubra, ha una sede a disposizione di tutti i dipendenti Rai che hanno bisogno di assistenza sindacale e legale o semplicemente di ascolto.

Tutti gli iscritti a Unirai potranno, inoltre, usufruire dell’assistenza e di tutti i servizi garantiti dalla Figec Cisal, dai Patronati e dai Caf Cisal, ovviamente assicurati anche a tutti i precari e ai collaboratori Rai a sostegno dei quali è stata, tra l’altro, indetta per mercoledì 16 ottobre, alle ore 11 davanti alla sede di Viale Mazzini, una manifestazione per chiedere ai vertici Rai di «riaprire immediatamente le trattative per la regolarizzazione di tutti i colleghi giornalisti che operano nei programmi, inquadrati con contratti a partita iva, riconoscere loro il contratto che meritano dopo anni di attese e promesse e allo stesso tempo garantire il giusto contratto anche a chi, da dipendente, svolge attività giornalistica da professionista». Dalla prossima settimana, inoltre, prenderà il via dall’Abruzzo, dalla Toscana e dall’Umbria il viaggio di Unirai nelle sedi regionali della Rai per prestare ascolto e dare voce ai colleghi di tutta Italia.

Ricordiamo che il Consiglio Direttivo di Unirai Figec Cisal, guidato dal segretario Francesco Palese, è composto dai vicesegretari Elisabetta Abbate e Stefano Fumagalli, dal tesoriere Sara Verta e dai consiglieri Gian Vito Cafaro, Sergio De Nicola, Antonella Gurrieri, Virginia Lozito, Elisabetta Novel e Carlo Parisi (segretario generale della Figec Cisal). Il Collegio dei Garanti, invece, da Giorgio Demetrio, Claudia Marra e Patrizia Morgani. Infine, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Pierluigi Roesler Franz, Stefano Buttafuoco e Fabrizio Ratiglia.