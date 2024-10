Spiati i conti delle sorelle Meloni e di altre migliaia di persone

Indagine della procura di Bari

BARI Migliaia di conti bancari sono stati spiati da un dipendente di Intesa Sanpaolo, ora licenziato in tronco e sotto inchiesta. Tra i nomi più noti tra quelli spiati i volti del governo: la premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno, i ministri Daniela Santanché e Guido Crosetto. L’inchiesta in corso è rivelata da Domani. Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. L’inchiesta è della procura di Bari.

Secondo quanto riporta ancora Domani, tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi. E la mole degli accessi “sarebbe enorme”. Nell’elenco – assolutamente parziale – ci sono i nomi già detti ma anche quello di Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, governatori come Michele Emiliano e Luca Zaia, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.