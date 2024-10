Pd, gli Stati generali a Mormanno. Irto: «Pronto un manifesto per la montagna calabrese»

l’intervista

LAMEZIA TERME L’entroterra del Pollino, cuore della provincia di Cosenza, ospiterà gli “Stati Generali della Montagna e delle Aree Interne”, un evento organizzato dal Pd calabrese che si terrà oggi e domani a Mormanno. All’evento, oggi pomeriggio interverrà la segretaria nazionale dei dem Elly Schlein. «E’ un momento importante vuol dire che c’è un segnale di vicinanza della segretaria nazionale non solo alla comunità democratica calabrese ed al partito democratico, ma alla Calabria, ai suoi problemi, alle sue speranze, ai suoi bisogni e noi continuiamo con una grande discussione sulle aree interne che rappresentano il 70% della nostra regione», dice il senatore e segretario calabrese del Pd Nicola Irto al Corriere della Calabria.

«Continuano ad avere un rischio spopolamento elevato – sostiene – al quale si aggiungono le carenze infrastrutturali, le carenze imprenditoriali, gli insediamenti artigiani che vengono sempre meno. La fotografia di una Calabria che sta mollando e se non resiste, se non si rilancia quella parte di regione non ci può essere un futuro per questa terra». Il senatore considera la presenza di Schlein «la dimostrazione che c’è la voglia di dare e costruire una proposta alternativa. A noi serve un’alternativa in Calabria, nel Paese e in Italia, al governo Occhiuto e a quello Meloni, partendo dai temi». Alla fine della due giorni a Mormanno, i dem presenteranno «un manifesto per la montagna calabrese: misure specifiche da rilanciare come progetto di resistenza e di restanza della Calabria che vuole guardare al futuro anche con la straordinarietà delle sue aree interne».

